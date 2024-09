Erste HLW-Klasse in Hermagor wurde zwei Tage vor Schulbeginn abgesagt

Vor einem Jahr wurden die HLW Karnische Region und das BRG/BORG in Hermagor zum Bundesschulcluster Karnische Region (BSC) zusammengefasst. Die Region hat mit stagnierenden Schülerzahlen zu kämpfen.

Mindest-Schüleranzahl verfehlt

Der Plan war, die 3- und 5-Jährige HLW-Klasse mittels Stufenunterricht zusammenzulegen. Dafür gibt es jetzt aber zu wenig Schüler, weil einige Eltern ihre Kinder kurzfristig wieder abgemeldet haben und zu anderen Schulen wechseln. Jetzt konnte die Mindestanzahl nicht erreicht werden und die gemeinsame 1. Klasse für die 3- und 5-Jährige wird nicht zustande kommen. Die einjährige Wirtschaftsfachschule wird es hingegen weiterhin geben.

Kritik an zu „kurzfristiger Absage“

„Gestern am Freitag-Nachmittag bekamen die Eltern der Schüler, die für die 1. Klasse HLW Hermagor angemeldet sind, die Nachricht, dass die Klasse nicht zustande kommt“, heißt es aus dem Gailtal gegenüber 5 Minuten Kärnten. „Es ist kein Schulstart für diese Pflichtschüler am Montag möglich und natürlich gibt es keine Möglichkeit über das Wochenende eine neue Schule zu finden“, so eine erste Reaktion.

Probleme auch in Wolfsberg

Im Mai 2024 wurde bekannt, dass am Standort Musikmittelschule Wolfsberg aufgrund der geringen Schüleranmeldungen im Schuljahr 2024/25 keine 1. Klasse eröffnet werden kann. Das wurde jedoch rechtzeitig kommuniziert, und die Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg verfügte damals über ausreichend Plätze. In Hermagor sieht die Situation anders aus, man müsse auf andere Schulen ausweichen. Das sorgt für Kritik.

„Eltern reagierten verständnisvoll“

Werner Wölbitsch, Leiter des BSC in Hermagor beruhigt hingegen: „Die Eltern wurden zu der Situation beraten und reagierten in den persönlichen Gesprächen großteils sehr verständnisvoll. Einige hätten bereits neue Plätze.“ Manche Kinder haben sich spontan für das BRG in Hermagor entschieden und einige für die einjährige Wirtschaftsfachschule. Ein Teil der Eltern überlegt und bespricht die Situation mit ihren Kindern, um eine Entscheidung zu treffen. Bereits gekaufte Schulutensilien und Kochausrüstung wird von der Schule übernommen. Von Verzweiflung keine Spur, so der Tenor.

Kinder hängen in der Luft

„Anscheinend kann ich nur mit Bedauern beobachten was passiert, aber ich übe Kritik an klaren Nachteilen für den ländlichen Raum, da sollte es flexiblere Lösungen geben, wie andere Schülerzahlen. Nächstes Problem ist die Anbindung an die Städte auch hier hat das Gailtal doch klare Einschränkungen in den letzten Jahren erfahren“, kritisiert zum Beispiel Barbara Plunger (FPÖ-Bezirksparteiobfrau) in einer ersten Reaktion. „Mir tun die Kinder sehr leid. Es ist wirklich schade, weil die HLW eine tolle Bildungseinrichtung ist. Es fehlen ohnehin überall Fachkräfte, besonders im Tourismus und unsere Region lebt davon. Wenn diese Ausbildung jetzt wegfällt, ist das auch für die Region ein großer Nachteil. Die kurzfristige Absage bedeutet für die Familien auch eine organisatorische Herausforderung in Bezug auf Transport.“

Die Bildungsdirektion traf die Entscheidung, die Klasse ausfallen zu lassen. Die Verantwortlichen konnten von der 5 Minuten Redaktion jedoch für Rückfragen noch nicht erreicht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 20:12 Uhr aktualisiert