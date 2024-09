Absturz: Gleitschirmpilot (21) blieb in Baum hängen

Der Gleitschirmpilot sackte infolge ab, wobei sich sein Schirm in den Baumwipfeln verfing und er in einer Höhe von etwa 10-15m unverletzt hängenblieb.

Gegen 945 Uhr startete ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung im Rahmen einer Ausbildung einen Gleitschirmflug vom Startplatz einer Flugschule in Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz, Steiermark). Zum Unfallzeitpunkt herrschten laut einem Wetterportal am Startplatz 11km/h Wind aus Süd mit stärkeren Böen bis etwa 30km/h.

Pilot blieb in Baumwipfel hängen

Der Start verlief ohne Probleme. Als der junge Steirer in Bodennähe über ein Waldstück fliegen wollte, wurde er von einer stärkeren Böe erfasst, welche zu Turbulenzen führte. Der Gleitschirmpilot sackte infolge ab, wobei sich sein Schirm in den Baumwipfeln verfing und er in einer Höhe von etwa 10-15 Meter unverletzt hängenblieb. Der Pilot verständigte selbst via Notruf die Bergrettung.

Weitere Piloten eilten zu Hilfe

Nachfolgende Piloten, welche zwar den Unfall selbst nicht wahrgenommen hatten, jedoch den in den Bäumen hängenden Schirm sahen, verständigten ebenfalls die Einsatzkräfte. Die alarmierten Kräfte von Bergrettung und Polizei (Alpinpolizei und Beamte der Polizeiinspektionen Passail und Breitenau am Hochlantsch) konnten den unverletzten Sportler samt Schirm aus seiner Notlage befreien.