Alkolenker wollte nach Unfall Platz mit Beifahrer tauschen

7. September 2024

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am 7. September 2024 gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von Allhaming. Dabei fuhr eine 29-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land mit ihrem Pkw auf der L534 Richtung Neuhofen an der Krems. Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land in die Gegenrichtung. Bei einer Kreuzung bog der 53-Jährige links ab und es kam zum Zusammenstoß, bei dem augenscheinlich niemand verletzt wurde.

Alkolenker wollte Platz mit Beifahrer tauschen

Wie Zeugen beobachten, versuchte der 53-järhige Mann mit seinem Beifahrer den Sitzplatz zu tauschen, was ihm aber nicht gelang. Der unbekannte Beifahrer verließ dann sofort nach dem Aussteigen die Unfallstelle. Die einjährige Tochter der Frau wurde von der Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus Wels gebracht. Der Alkotest beim 53-Jährigen ergab 1,96 Promille. Weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde.