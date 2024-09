Zuerst sommerlich dann nehmen Wind und Wolken zu

Der Spätsommer gibt am Sonntag nochmals ein Lebenszeichen von sich. Abgesehen von örtlichen Nebelfeldern scheint am Vormittag herrlich die Sonne, heißt es seitens der Geosphere Austria.

Ab dem Nachmittag:

Am Nachmittag wird der Südwind stärker und die Wolken nehmen von Westen her immer mehr zu. Im Südwesten kann es Richtung Abend erste Regenschauer geben, sonst setzt der Niederschlag erst in der Nacht ein. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad, am Nachmittag sind 25 bis 28 Grad zu erwarten, so die Geosphere Austria abschließend.