Auto beschlagnahmt! Lenker raste mit 159 km/h durch 80er Zone

Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.

Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.

Veröffentlicht am 7. September 2024, 22:16 / ©Montage: AdobeStock/ Ewald Fröch & Canva

Die Landesverkehrsabteilung führte am 7. September auf der S16 in Innerbraz Geschwindigkeitsmessungen im Bereich einer 80 km/h Beschränkung durch. Um 14.33 Uhr fuhr ein 48-jähriger italienischer Staatsangehöriger mit einem weißen VW Tiguan in Fahrtrichtung Deutschland.

Lenker raste mit 159 km/h durch 80er Zone

Das Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz blieb noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 74 km/h. Das Fahrzeug konnte von einer Streife der Autobahnpolizei Bludenz beim Rastplatz Nüziders (A14) angehalten werden. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.