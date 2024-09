Kind beteiligt: Unfall bei Sommerrodelbahn forderte mehrere Verletzte

Am Samstagnachmittag, 7. September, fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Rodel auf der Sommerrodelbahn in Gapfohl (Bezirk Feldkirch) talwärts. Hinter ihm fuhr ein 47-jähriger Mann mit seiner 13-jährigen Tochter in einem Rodel. Der vordere Rodel kippte in der Kurve 6 und der Mann fiel vom Gefährt.

Mehrere Verletzte

Der Mann habe noch den Nachkommenden eine Warnung zugerufen. Diese konnten ihre Rodel jedoch nicht mehr abbremsen und stießen gegen den Verunfallten. Alle Beteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt. Zwei Personen wurden mit dem Notarzthubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus (LKH) Bregenz geflogen und ein Mann wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz transportiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.09.2024 um 22:24 Uhr aktualisiert