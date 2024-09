Bargeld in Unterhose versteckt: Dealer flog bei Verkehrskontrolle auf

Ein 34-jähriger Rumäne hat im Zeitraum von rund eineinhalb Jahren über sechs Kilogramm Marihuana an Abnehmer in Österreich und im Ausland verkauft.

Im Juni 2023 fanden Polizisten der Polizeiinspektion Obernberg am Inn bei der Verkehrskontrolle eines 34-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Ried insgesamt 231 Gramm Marihuana, 72 Gramm Cannabisharz und Klemmsäckchen, welche in einer Reisetasche im Kofferraum verwahrt waren, heißt es im Polizeibericht der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Zudem hatte der Mann in seiner Unterhose Bargeld versteckt.

Marihuana aus Spanien und Deutschland

Bei umfangreichen Ermittlungen konnten ihm die Ermittler für einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren, die Einfuhr von circa sechs Kilogramm Marihuana aus Spanien, einem halben Kilogramm Marihuana und 100 Gramm Cannabisharz aus Deutschland nachweisen. Hierzu zeigte sich der 34-Jährige geständig, informiert die Landespolizeidirektion weiters. Verkauft hatte der Mann das Suchtgift teilweise an Abnehmer in Österreich und teilweise an solche im Ausland. Diese werden, so wie der Hauptbeschuldigte, bei der Staatsanwaltschaft Ried auf freiem Fuß angezeigt, heißt es im Polizeibericht abschließend.