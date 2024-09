Weltmeistertitel im Küstenrudern für Lobnig-Schwestern

Veröffentlicht am 7. September 2024, 22:36 / ©Kärnten Sport

Sportreferent und Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer gratulieren ganz herzlich zu diesem herausragenden Erfolg. „Kärnten und seine Sportfamilie ist stolz auf unsere beiden Weltmeisterinnen“, betonen sie.

Sportland Kärnten

Das Schwesternduo ergatterte Silber im Vorjahr und jetzt die Goldmedaille. „Die beiden Kärntnerinnen haben in diesem Rennen die gesamte Weltelite hinter sich gelassen und damit, nach Silber im Vorjahr, kurz vor Ende der Saison einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie zur absoluten Spitze gehören“, so Kaiser. „Die erfolgreichen Schwestern sind wunderbare Botschafterinnen für das Sportland Kärnten und großartige Vorbilder für unsere Nachwuchsathletinnen und -athleten“, sind sich Kaiser und Arthofer einig. Magdalena Lobnig tritt nächste Woche noch zu den Beach Spring Finals an.