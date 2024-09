Tragödie in Walchsee: Klettertour mit Freundin endet tödlich

In Walchsee (Bezirk Kufstein) ereignete sich gestern ein tödlicher Kletterunfall

In Walchsee (Bezirk Kufstein) ereignete sich gestern ein tödlicher Kletterunfall

Veröffentlicht am 8. September 2024, 06:15 / ©Montage: Canva

Um 14.30 Uhr, stiegen zwei Österreicherinnen – 48 und 29 Jahre alt – in Walchsee (nahe Ottenalm) in den Klettersteig „Bergkamerad“ (Schwierigkeit D – schwierig) ein. Die beiden Freundinnen waren mit Hüftgurt, Klettersteigset, Helm, Handschuhen und Zustiegsschuhen ausgerüstet.

So kam es zu dem tragischen Unfall

Kurz nach 15 Uhr befanden sich die Frauen im Bereich der sogenannten Schlüsselstelle. „Nachdem die 29-Jährige bereits oberhalb der Schlüsselstelle war, hatte sie aufgrund des Geländes (leichter bauchiger Überhang) keinen Sichtkontakt mehr zu der 48-Jährigen, welche sich erst am Anfang des Überhanges befand. Plötzlich hörte die 29-Jährige Schreie und sah in weiterer Folge den Absturz der 48-Jährigen über eine steile, felsdurchsetzte Rinne. Die abgestürzte Frau blieb ca. 100m weiter talwärts, im Bereich des Klettersteigeinstieges liegen“, so berichtet die Polizei von dem tragischen Unglück. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod der abgestürzten Frau feststellen. Die 29-Jährige wurde unverletzt vom Hubschrauber geborgen und zur Ottenalm verbracht.

Kletterin war wohl nicht im Stahlseil eingehängt

Die Erhebungen vor Ort ergaben, dass die 48-jährige Alpinistin aus bisher ungeklärter Ursache nicht im Stahlseil des Klettersteiges eingehängt war. Die beiden Karabiner des Klettersteigsets waren in der Anseilschlaufe des Hüftgurtes eingehängt. Im Einsatz standen sechs Mann der Bergrettung Kufstein, die Alpinpolizei, eine Polizeistreife, ein Notarzthubschrauber und der Polizeihubschrauber von Salzburg.