Kollision mit Traktor: Mutter und Tochter verletzt

Gestern kam es zu einem Verkehrsunfall in Salzburg, in welchen ein Auto und ein Traktor involviert waren.

Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 46-jährige Pongauerin mit ihrem Wagen auf der B163 von Flachau in Richtung Wagrain. „Bei Straßenkilometer 7,8 wollte sie einen vor ihren fahrenden Traktor überholen. Der Lenker des Traktors, ein 20-jähriger Einheimischer, wollte zur gleichen Zeit nach links in einen Feldweg abbiegen. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Mutter und Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht

Durch den Aufprall wurde der Motorblock des Traktors abgerissen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Autofahrerin und ihre im Wagen mitfahrende Tochter wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr führte die Bergungs- und Aufräumarbeiten durch. Die B 163 war bis ca. 17.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.