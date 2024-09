Neunjährige in Fußgängerzone von Auto erfasst: Fahrer stand unter Drogen

Ein neunjähriges Mädchen wurde in einer Fußgängerzone in St. Pölten von einem Auto erfasst. Der Fahrer stand unter Alkohol und Drogen.

Ein neunjähriges Mädchen wurde in einer Fußgängerzone in St. Pölten von einem Auto erfasst. Der Fahrer stand unter Alkohol und Drogen.

Veröffentlicht am 8. September 2024, 06:39 / ©5 Minuten

Der 41-jährige Niederösterreicher – der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand – fuhr am Samstagnachmittag auf der Wiener Straße in Richtung Kremser-Gasse durch eine Fußgängerzone. Dabei stieß er kurz vor der Kreuzung gegen eine Neunjährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Das Mädchen war dort gerade mit ihrer Mutter unterwegs.

Mädchen wurde von Auto mitgeschleift

Bei dem Unfall soll das Mädchen auch ein kurzes Stück mitgeschleift worden sein, heißt es seitens der Polizei. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Eine anwesende Ärztin übernahm in der Folge die Erstversorgung. Die Neunjährige wurde in der Folge mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.

Mann soll weitere Straftat in St. Pölten begangen haben

Der 41-Jährige wurde währenddessen einer amtsärztlichen Untersuchung unterzogen. „Dabei wurde einen Fahruntauglichkeit aufgrund der Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief ebenso positiv“, teilt die Polizei mit. Auch steht er im Verdacht, vor dem Verkehrsunfall bereits eine Sachbeschädigung in St. Pölten begangen zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.