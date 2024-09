Zwei Veranstaltungen sorgen heute in Graz für Öffi-Umleitungen

Die Linie 39 (9 bis 20 Uhr) wird ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse in Fahrtrichtung Urnenfriedhof wie folgt umgeleitet:

Die Linie 39 fährt ab der Haltestelle Richard-Wagner-Gasse über die Körblergasse – Humboldtstraße zur Haltestelle Wormgasse.

Aufgelassene Haltestellen:

Die Haltestellen Grillparzerstraße und Franckstraße/Margaretenbad können nicht bedient werden.

Ersatzhaltestellen:

Die Haltestelle Grillparzerstraße wird ersatzweise auf Höhe des Hauses Körblergasse Nr. 53 eingerichtet.

Die Haltestelle Franckstraße/Margaretenbad wird ersatzweise auf Höhe des Hauses Körblergasse Nr. 33 eingerichtet.

Die Linien 41E und 52E (4.30 Uhr bis ca. 20 Uhr) werden zwischen Andritz und den Ersatzhaltestellen Stukitzbad in beiden Fahrtrichtungen über die Andritzer Reichsstraße, Grabenstraße und Grazerstraße umgeleitet.

Aufgelassene Haltestellen:

Im Zuge dieser Umleitung können wir die Haltestellen Stukitzbad nicht anfahren.

Ersatzhaltestellen:

In Richtung Ziegelstraße/Dürrgrabenweg Linie 41E: Die Ersatzhaltestelle Stukitzbad wird in der Andritzer Reichsstraße auf Höhe Haus Nr. 26 eingerichtet.

In Richtung Ziegelstraße/Andritz Linie 52E: Die Ersatzhaltestelle Stukitzbad wird in dieser Zeit in der Radegunder Straße auf Höhe Haus Andritzer Reichstraße Nr. 28 eingerichtet.

Betrieb der Linien 41E und 52E während der Sperre:

Während der Umleitung werden die Linien 41E und 52E kombiniert geführt (Streckenführung: Andritz – Ziegelstraße – Dürrgrabenweg – Ziegelstraße – Andritz) und daher kann es zu Fahrplanabweichungen kommen.