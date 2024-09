Warum manche Kärntner morgen eine Notfall-SMS kriegen

Wie berichtet, startet in Österreich mit dem morgigen Montag eine Testphase für das neue Bevölkerungswarnsystem „AT-Alert“. Um eventuelle Fehler schnellstmöglich beheben zu können, wird deshalb auch gleich ein erster Testlauf in einigen Kärntner Regionen durchgeführt – und zwar um 12 Uhr mittags. Dann werden von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Testwarnungen per SMS an zahlreiche Mobiltelefone ausgeschickt.

Auf diesen Handys könnte die Test-SMS eintreffen

Ankommen soll die Textnachricht vor allem in der Gemeinde Arriach. Durch die Überlappungen der Sendemasten kann es aber auch passieren, dass die Meldung auf Handys in den Gemeinden Bad Kleinkirchheim, Feld am See, Reichenau, Gnesau, Himmelberg, Steindorf und Treffen eintrifft. „Mit AT-Alert machen wir einen entscheidenden Schritt nach vorne, wenn es darum geht, den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall zu gewährleisten“, betonte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am vergangenen Donnerstag.

Konkret wird am kommenden Montag folgender Text versendet: Amtliche Information

Arriach, 09.09.2024, 12 Uhr

Für den Bereich Gde. Arriach

SYSTEMTEST für AT-ALERT

Dies ist nur ein Systemtest.

This is just a system test.

Bitte rufen Sie keine Notrufnummern an.

Please do not call emergency numbers.

Ihre LAWZ Ktn