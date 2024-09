Bis zu 32 Grad: Letzter Spätsommertag bringt hohe Temperaturen

Temperaturen um die 30 Grad werden am heutigen Sonntag in Österreich erwartet.

Der Sommer holt jetzt nochmal zum letzten Schlag aus und bringt am heutigen Sonntag Temperaturen um die 30 Grad. „Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 22 und 32 Grad, im östlichen Flachland steht vermutlich der letzte Hitzetag des Jahres an“, so die Prognose der Unwetterzentrale.

Sonntag bringt Sonnenschein und warme Temperaturen

Auch die GeoSphere Austria prognostiziert für den heutigen Sonntag noch einen extrem warmen Spätsommertag: „In vielen Regionen überwiegt für längere Zeit noch einmal der Sonnenschein, wobei sich ein Schirm aus hohen Wolken langsam ausdehnt. In der Ostregion ist es nochmals sehr windig, der Wind aus Ost bis Süd bläst dort mäßig bis sehr lebhaft.“ Am Nachmittag werden Temperaturen zwischen 24 bis 32 Grad erwartet.

©Screenshot: GeoSphere Austria Diese Temperaturen werden heute in Österreichs Bundesländern erwartet.

Gewitter und heftige Regenfälle ab Nachmittag

Der Spätsommertag soll mit teils heftigen Gewittern seinen Ausklang finden. „Im Laufe der zweiten Tageshälfte breiten sich von Vorarlberg bis Oberkärnten jedoch zunehmend dichte Wolken aus und die Gewitterneigung steigt an“, heißt es von der Unwetterzentrale. Die GeoSphere nennt die Schwerpunktgebiete der Gewitter, die sich schon ab den Nachmittagsstunden ereignen könnten: „Von Südwesten her verdichten sich die Wolken, wobei der Föhn regional noch dagegen hält. Am Nachmittag setzten in Osttirol, in Vorarlberg und im Tiroler Oberland erste Regenschauer oder Gewitter ein.“

Wetterumschwung ab nächster Woche

Es kündigt sich ein drastischer Wetterumschwung an. In der Nacht auf Montag breiten sich Regen und Gewitter auf weite Teile des Landes aus und ein Temperatursturz kündigt sich an. Das Adria-Tief bringt kräftigen Regen in die Steiermark. Aber auch in Salzburg, Osttirol und Kärnten drohen Gewitter, die teils heftig ausfallen sollen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 09:35 Uhr aktualisiert