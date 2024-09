Gewitter bringen bis zu 100 Liter Regen: Diese Regionen sind betroffen

Wie berichtet, erleben wir am heutigen Sonntag den letzten Spätsommertag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad in Kärnten und bis knapp 30 Grad in der Steiermark. Schon am Nachmittag sorgt jedoch ein Adriatief für einen Wetterumschwung, der es in sich hat! Mit heftigen Regenschauern und Gewittern ist zu rechnen. Betroffen sind vor allem Oberkärnten und Osttirol. „Ausläufer können jedoch auch die Steiermark treffen“, wie Hannes Rieder, Meteorologe von Geosphere Austria, gegenüber 5 Minuten betont.

Das Mittelmeer im August so warm wie noch nie! Möge uns der Herbst vor Italien-Tiefs bewahren. Könnte extrem & übel werden. pic.twitter.com/ZEr6u3XxD0 — Marcus Wadsak 🌞 (@MarcusWadsak) September 7, 2024

Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen in Kärnten

Bemerkbar macht sich das drohende Tief zunächst im Südwesten Kärntens. „Am Nachmittag werden dort immer mehr Wolken aufziehen. In den Abendstunden greift die Kaltfront dann auf den Südwesten Kärntens über und breitet sich langsam auf die restlichen Landesteile aus“, erläutert der Fachmann. Spätestens dann ist mit Starkregen zu rechnen. „Besonders in Oberkärnten sind in nur wenigen Stunden große Regenmengen möglich“, verdeutlicht Rieder und bestätigt Angaben des Hydrographischen Dienstes des Landes Kärnten, wonach im Gailtal bis zu 80 Liter pro Quadratmeter und in den Karawanken bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen werden. Punktuell könnten sogar 100 Liter pro Quadratmeter, so Rieder weiter. „In Oberitalien wird nämlich mit unwetterartigen Regenfällen gerechnet. Streifen davon können auch Kärnten treffen.“ Wahrscheinlich sind auch lokale Überschwemmungen im Bereich von Bächen und kleinen Fließgewässern.

©Geosphere Austria Aktueller Blick auf die Wetterwarnkarte von Geosphere Austria.

Niederschlag fällt auch in der Obersteiermark stärker aus

In der zweiten Nachthälfte kommt es dann vorübergehend zu einer kurzen Regenpause, bevor es am Montagfrüh bzw. -vormittag erneut kräftig zu schütten beginnt. Dann könnte der Niederschlag auch in der Obersteiermark stärker ausfallen. Zwischen 40 und 50 Liter pro Quadratmeter werden dort erwartet. „Am wenigsten fällt im Südosten der Steiermark“, so der Meteorologe. Zur Mittagszeit stellt sich dann zwar endlich eine Wetterbesserung ein, der kommende Herbst macht sich aber deutlich bemerkbar: „Wir sprechen von einem Temperatursturz von bis zu 10 Grad„, stellt man bei Geosphere Austria klar. Die Höchsttemperaturen liegen in der Steiermark meist nur mehr bei 16 bis 21 Grad, in Kärnten liegen die Höchstwerte am Nachmittag bei knapp 20 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert