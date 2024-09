Neue Bustangente verbindet Floridsdorf mit der Donaustadt

Seit dem 2. September ist die Linie als „Transdanubien-Tangente“ zwischen den Stationen Eipeldauer Straße im 21. und Breitenlee im 22. Bezirk in Betrieb. An der Station Aderklaaer Straße bietet sich die Möglichkeit des Umsteigens in die U-Bahn.

Umweltfreundlich ans Ziel

„Mir ist es wichtig, allen Wiener*innen das bestmögliche Öffi-Angebot zu bieten. Sowohl im Zentrum als auch in den Flächenbezirken. Mit der neuen Bustangente haben wir eine neue Öffi-Verbindung geschaffen, die die Menschen im 21. und 22. Bezirk noch näher zusammen, vor allem aber umweltfreundlich an ihr Ziel bringt wird“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Verzicht auf das Auto

Auch Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, ist vom neuen Angebot überzeugt: „Die Wiener Linien arbeiten laufend an der Optimierung des öffentlichen Verkehrs in Wien. Ein großes Anliegen ist mir dabei der Ausbau des Angebots in den Flächenbezirken, um den Menschen auch dort den Verzicht auf das Auto zu erleichtern. Die neue Bustangente zwischen Floridsdorf und der Donaustadt ist wichtiger Meilenstein für die Verbindung der Bezirke untereinander und bringt die Fahrgäste noch schneller an ihr Ziel.“