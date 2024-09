Jugendstiftung ermöglicht Wienern Ausbildung: 1.000 Menschen profitieren

Die Jugendstiftung wird ab 2025 in Kraft treten.

Der Fokus wird hierbei auf Branchen mit großem Fachkräftebedarf liegen, also beispielsweise Gesundheit, Pflege, Soziales, IT und klimaschutzrelevanten Berufe. Die Stadt Wien stellt dafür insgesamt 11,75 Millionen Euro zur Verfügung, der Beschluss erfolgt im Finanzausschuss am morgigen Montag.

Neue Möglichkeiten bieten

“Mit der Jugendstiftung Wien geben wir engagierten jungen Wiener*innen die Möglichkeit, eine zukunftssichere Ausbildung zu absolvieren. Sie erhalten eine gute Basis und klare Perspektiven für die weitere berufliche Entwicklung. Das ist gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit steigender Arbeitslosigkeit besonders wichtig“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Fortsetzung des Wiener Ausbildungsgeldes

Im selben Finanzausschuss wird die Fortsetzung des Wiener Ausbildungsgeldes für 2025 und 2026 beschlossen. Für bestimmte Ausbildungen in der Daseinsvorsorge, oder der Digitalisierung, welche zwölf Monate oder länger dauern erhalten die Wiener hiermit mindestens 1.400 Euro im Monate.

Attraktives Modell