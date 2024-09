Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzte: Rettung rückte aus

Die Rettung rückte am Samstag zu einem Unfall in Ruden aus.

Veröffentlicht am 8. September 2024

In alkoholisiertem Zustand war der 55-jährige Mann aus dem Bezirk Völkermarkt am Samstagabend mit seinem E-Scooter im Gemeindegebiet von Ruden unterwegs. Dabei kam er zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Die Rettung brachte ihn in der Folge ins Klinikum Klagenfurt.