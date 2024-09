Harley-Fan hatte doppeltes Pech: Kaputtes Motorrad auch noch gestohlen

Eine Harley-Davidson wurde im Rahmen der European Bike Week in Villach-Mittewald gestohlen.

Veröffentlicht am 8. September 2024, 11:02 / ©5 Minuten

Wohl extra für die European Bike Week ist der deutsche Motorradfan nach Kärnten angereist. Mit im Gepäck dürfte er wohl einen Pechvogel gehabt haben. Denn seine Harley hatte einen technischen Defekt und musste zwischen dem 6. und 8. September auf dem Anhänger in Mittewald, im Bezirk Villach, verbleiben.

Doppeltes Pech für Harley-Fan in Kärnten

Als wäre dies nicht schon traurig genug, stellte er nun fest, dass das Motorrad – mit einem Wert von mehreren tausend Euro – in dieser Zeit auch noch von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden war. Er zog jetzt die Polizei zu dem Fall hinzu. Es ist übrigens nicht das erste gestohlene Bike in Mittewald. Bereits am 7. September wurde der Diebstahl einer Harley dort angezeigt.