Rotjacken treffen heute auf schwedischen Spitzenklub

Der EC-KAC tritt am Sonntag bei Färjestad Karlstad in Schweden an.

Der EC-KAC tritt am Sonntag bei Färjestad Karlstad in Schweden an.

Der EC-KAC tritt am Sonntagnachmittag, um 15 Uhr, bei Färjestad Karlstad in Schweden an. „Färjestad ist einer der größten Klubs in Schweden und das schon seit geraumer Zeit. Es gibt dort eine große Eishockeykultur, gute Fans und eine große Halle, alles in der Stadt hat irgendwie mit Eishockey und dem Verein zu tun. Sie sind auch sportlich eine der Spitzenmannschaften im Land und werden uns zweifellos vor eine große Herausforderung stellen“, erklärt KAC-Verteidiger Jesper Jensen Aabo und weiter: „Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Mannschaft bereit dazu ist, diese anzunehmen. Daher freue ich mich auch auf dieses Spiel, zumal meine Vergangenheit in Karlstad eine zusätzliche Motivation darstellt.“

Diese KAC-Spieler gehen an den Start

Beim EC-KAC sind personell keine Änderungen gegenüber der Partie in Rouen am Freitag zu erwarten: Der angeschlagene Jan Muršak hat den CHL-Trip nicht mitgemacht. Alle anderen Kaderspieler stehen zur Verfügung. Dies gilt auch für David Maier, der nach seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe in Frankreich mit einer Geldstrafe, nicht jedoch mit einer Spielsperre belegt wurde.