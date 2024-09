Dramatische Rettung in Wien: Mann springt aus brennender Wohnung

Am frühen Sonntagmorgen brach in einem Mehrparteienhaus in Favoriten auf einem Balkon ein Feuer aus, das sich rasch auf die Wohnung und das Dach ausbreitete. Der Bewohner war in seiner Wohnung gefangen und kletterte verzweifelt aus dem Fenster, um dem Rauch und den Flammen zu entkommen.

Der Mann sprang hinaus

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Balkon bereits in Vollbrand, und der Mann hielt sich nur noch am Fensterbrett fest. Durch Zurufe wurde er ermutigt, durchzuhalten, bis schließlich ein Sprungkissen unter ihm platziert werden konnte. Der Mann sprang und wurde sicher aufgefangen.

Brand gelöscht

Gleichzeitig löschten Atemschutztrupps der Feuerwehr mit zwei Löschleitungen den Brand auf dem Balkon, in der Wohnung und am Dach. Auch die Nachbarwohnungen wurden auf mögliche Gefahren kontrolliert. Der gerettete Bewohner wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.