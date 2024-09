„HEERgehört“: Der neue Podcast des Österreichischen Bundesheeres

Der Podcast startet am heutigen 8. September.

8. September 2024

In den ersten Folgen geht es um die Airpower24 und das Risikobild 2024, es sollen aber noch Einblicke ins Jagdkommando, in die Offiziersausbildung und weitere Bereiche des Österreichischen Bundesheeres folgen. Die folgen sollen in Zukunft im Zweiwochentakt erscheinen.

Dazu meint Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Das Bundesheer und seine Soldaten erfüllen täglich wichtige Aufgaben und sorgen für den Schutz Österreichs und der Bevölkerung. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass interessierte Menschen die Möglichkeit bekommen, mehr über das Bundesheer zu erfahren – dafür sorgt der neue Podcast ‚HEERgehört‘. Nach langer Planung und Vorbereitung kann der Podcast nun endlich starten – ich freue mich, wenn in Zukunft zahlreiche Interessierte zuhören!“

Einblicke in die Aufgaben

Die große Bandbreite der Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres und dessen Zuständigkeitsbereiche werden behandelt. Neben den Einblicken in den beruflichen Alltag der Soldaten und Zivildiener, gibt es auch Überblicke zu aktuellen sicherheitspolitischen Themen. Die Aufnahmen für die Podcast-Folgen finden an den jeweiligen Bundesheer-Standorten statt.