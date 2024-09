Veganes Lokal eröffnet zweites Standbein: „KF erde“ zieht ins RESOWI

„KF erde auf der KF UNI Graz kommt im Oktober“, so steht es am heutigen Sonntag in einem Posting des veganen Grazer Lokals Café Erde geschrieben. Dabei der Zusatz: „2024 to a new beginning.“ Was aber ist dort konkret geplant? Wir haben für euch nachgefragt.

Im RESOWI wird ab Oktober vegan aufgetischt

„Am 1. Oktober eröffnen wir im RESOWI Gebäude der KF Uni Graz ein weiteres Lokal mitten am Campus“, heißt es vom Café-Erde-Besitzer Thomas Schnölzer auf Anfrage von 5 Minuten. Wie auch schon beim Standort am Andreas Hofer Platz 3 wird dort auf tierische Produkte verzichtet: „Es wird alles vegan (plant based) sein“, so Schnölzer. Serviert werden im „KF erde“ Sandwiches, Bagels, Wraps und Kuchen. Zudem wird es immer zwei warme Mittagsgerichte mit Salatbuffet geben.

Auch Abendevents sind in Planung

„Im Laufe der Zeit werden wir auch zumindest einen Tag pro Woche am Abend offen haben und Konzerte, Lesungen etc. anbieten“, verrät der Betreiber. Geöffnet hat das „KF erde“ ab Oktober von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 17/18 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 13:20 Uhr aktualisiert