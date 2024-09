Uber-Ranking zeigt: Das waren die Top-Sommerziele der KÃ¤rnten-Touristen

Immer mehr Menschen nutzen die Uber-App. Seit Mai 2024 ist sie auch in Kärnten verfügbar – genauer gesagt in Villach und Klagenfurt. Dort scheint sie sich das Mobilitätsservice bereits bestens etabliert zu haben. „Die Daten zeigen, dass nicht nur Einheimische, sondern auch eine Vielzahl an Touristen die Uber-App zu schätzen wissen und gerne nutzen“, erklärt Martin Essl, General Manager Uber Österreich. Aufgrund dessen zog die Mobilitätsplattform kürzlich Bilanz und hat die Top-Destinationen in Kärnten ausgewertet, welche von 1. Juli bis 20. August 2024 am häufigsten als Ziele gewählt wurden.

Top-Uber-Ziele in Kärnten

Berücksichtigt wurden für das Ranking ausschließlich Fahrten von Nutzer der Uber-App, die nicht aus Österreich sind. Die Daten zeigen: Absoluter Hotspot für Touristen ist das Wörthersee-Stadion. Der zweite Platz im Ranking geht an das Klagenfurter Strandbad. Danach folgen mit den City-Arkaden in Klagenfurt und dem ATRIO in Villach zwei beliebte Shopping-Destinationen. Auch das Casino in Velden sowie die Villacher und Klagenfurter Innenstadt begeistern viele Besucher.

Uber kürte auch die Lieblingshotels der Touristen

Die ersten fünf Plätze im Hotel-Ranking gehen fast alle an Standorte in Klagenfurt. An der Spitze steht das Seepark Wörthersee Resort, auf Platz zwei folgt das Ibis Styles. Auf dem dritten Platz liegt das Hotel Carinthia in Velden, auf dem vierten das Hotel Sandwirth. Auf Platz fünf und sechs reihen sich das Select Hotel Moser Verdino in der Klagenfurter Innenstadt sowie das Hotel Plattenwirt in nächster Nähe zum Wörthersee ein. Danach folgt wieder Velden mit dem Falkensteiner Schlosshotel sowie dem Hotel Parks. Das Hotel voco Villach und das Jugend- und Familiengästehaus Villach vervollständigen die Top-10.

Auch An- und Abreise planen Touristen in Kärnten mit Uber

Blickt man auf die Gesamtdaten und nicht nur die Sehenswürdigkeiten und Hotels, so liegt auf dem ersten Platz ganz klar der Klagenfurter Hauptbahnhof, zu dem die meisten Fahrten über die Uber-App vermittelt wurden. Vor dem Villacher Hauptbahnhof auf Platz drei konnte sich erneut das Wörthersee Stadion positionieren.