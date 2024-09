„Sorgen-Bankerl“ beim Grazer Rosenhain lÃ¤dt zum Gedanken-Teilen ein

Was beschäftigt dich

Veröffentlicht am 8. September 2024, 13:28 / ©5 Minuten

Der Rosenhain in Geidorf ist für viele Grazer ein beliebtes Ziel für einen ausgiebigen Sonntagsspaziergang. Auch Studierende werden – aufgrund der Nähe zur Karl-Franzens-Universität – während einer Lernpause dort oft gesehen. Wählt man den Aufstieg vom Rosenberggürtel beginnend über die Aigner-Rollet-Allee, so gelangt man linkerhand recht schnell zu einer steilen Wiese, an deren Ende sich (dort wo der Wald beginnt) eine Parkbank befindet. Für viele Spaziergänger ist diese eine willkommene Einladung für eine kleine Pause, da man von dort aus einen prachtvollen Blick ins Grüne genießen kann.

©5 Minuten Beim Grazer Rosenhain… ©5 Minuten …befindet sich eine ganz besondere Parkbank.

Bank mit besonderem „Accessoire“

Nicht aber nur durch die herrliche Aussicht sticht die Bank hervor, sondern auch durch ein ganz besonderes „Accessoire“. Ein Zettel, geschützt durch eine Klarsichtfolie, ist nämlich mit einer Schnur an ihr „angeleint“. Darauf geschrieben steht groß die Frage: „Was beschäftigt dich momentan“? Darunter befinden sich bereits einige Spalten, auf denen man eingeladen wird, die Frage zu beantworten. Du hast keinen Stift dabei? Kein Problem, denn auch ein Kugelschreiber befindet sich „an der Leine“.

©5 Minuten Ein auf der Bank angebrachtes Stück Papier… ©5 Minuten …lädt zum Gedanken-Teilen ein.

Was beschäftigt dich momentan?

Auf dem Zettel haben schon einige ihre Gedanken geteilt. So sind es Themen wie das Wetter, das Klima, die Identität, der Wohnort oder die Arbeit, die derzeit viele Grazer und Grazerinnen beschäftigen. Eine Person fragt sich: „Welchen Job werde ich mal haben?“, eine andere wiederum beschäftigt die Frage, was als nächstes auf der Welt geschehen wird. Die Einträge sind durchaus vielfältig, einige Sorgen machen dann doch den Anschein, recht verbreitet zu sein, da sich sich wiederholt auf der Liste finden. Na, und was beschäftigt dich denn momentan?