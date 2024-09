So holt man sich Medaillen in Lyon: Steirer Koch verrät sein Erfolgsrezept

Hans Peter Fink führt den erfolgreichen Familienbetrieb in Ilz.

Hans Peter Fink führt den erfolgreichen Familienbetrieb in Ilz.

Veröffentlicht am 8. September 2024, 13:54 / ©Bernhard Bergmann

Von 10. bis 15. September finden in Lyon zum zweiten Mal Berufsweltmeisterschaften statt. Österreich entsendet mit 47 Teilnehmenden das größte Team aller Zeiten zu WorldSkills. Wie man in der französischen Metropole Edelmetall holt, weiß Hans Peter Fink: Der Steirer legte bei der ersten WM-Ausgabe 1995 in der französischen Metropole mit seinem Erfolg die Basis für eine international beachtete Gastronomie-Karriere.

Steirer erhielt 1995 Bronze bei Berufsweltmeisterschaften

An den 18. Oktober 1995 denkt Fink häufig zurück: „Es war einfach surreal, unfassbar – und noch heute kann ich mich an fast jedes Detail erinnern“. Auf dem Messegeländer der Euroexpo der französischen Metropole Lyon eroberte der nunmehrige steirische Erfolgsgastronom – bekannt für „Haberls & Fink’s“ in Ilz – Bronze für Österreich. Es war die erste Medaille eines heimischen Kochs bei Berufsweltmeisterschaften. „Schon die Einladung zu bekommen, war eigentlich ein Riesenerfolg, die Medaille übertraf dann alle Erwartungen. Sogar meine Eltern sind damals extra mit dem Auto nach Lyon gekommen“, sagt Fink.

„Bauch Europas“ als idealer Schauplatz für Finks Können

Im kulinarischen Mekka – die Stadt gilt als „Bauch Europas“ – fand der damals junge Steirer den idealen Rahmen vor, um sein Können auf der Weltbühne zu präsentieren. „Es war eine Meisterprüfung im kleinen Rahmen“, erzählt er. Dementsprechend vielseitig waren die Aufgaben: von der Herstellung einer Biskuit-Roulade über die Zubereitung von Gänsepastete bis hin zu kunstvollen Schokoladenspießen. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury, erinnert sich Fink lachend, von seinen zubereiteten Schoko-Ornamenten mit Eis. „Dieses Lob werde ich nie vergessen. Ich habe sofort gespürt, dass ich plötzlich Teil von etwas Großem war“, sagt Fink rückblickend.

Fink lernte Paul Bocuse persönlich kennen

Letzteres bestätigte sich, als es während der WM auch zum persönlichen Besuch beim Wegbereiter der „Nouvelle Cuisine“ kam: „Es war der Wahnsinn, Paul Bocuse persönlich kennenzulernen. Das hat meine Sicht auf die Küche nachhaltig verändert.“ Die damals neu gewonnene Perspektive nutzte der heute 50-Jährige für eine Gastronomie-Karriere der Superlative: Bereits mit 28 Jahren wurde Fink Küchenchef im Hotel Sacher, im Alter von 34 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Heute führt er – gemeinsam mit Frau Bettina Haberl-Fink – den seit 100 Jahren bestehenden Familienbetrieb, der mit drei Hauben ausgezeichnet ist. „Diese prägende Erfahrung hat meine Leidenschaft für die Gastronomie auf ein neues Niveau gehoben und mir gezeigt, was möglich ist, wenn man sich seiner Sache mit ganzer Hingabe widmet“, erklärt Fink, der heute selbst Lehrlinge ausbildet. Erst im April wurde das Unternehmen als „staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb“ geehrt.

©Hans Peter Fink Hans Peter Fink durfte Starkoch Paul Bocuse in Lyon kennenlernen.

Das ist Finks Geheimrezept zum Erfolg

Sein Erfolgsrezept? „Es ist der absolute Fokus – damals wie heute. Man muss wie ein Rennfahrer oder Spitzensportler agieren. Dieser Wettbewerb ist wie ein Rennen, das über vier Tage geht. Man muss von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert bleiben. Es ist wichtig, alles Unwesentliche auszublenden, besonders wenn viele Leute zuschauen. Nur so erreicht man die Qualität, die nötig ist, um sich eine Medaille zu sichern“, betont Fink.