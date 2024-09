Brutaler Übergriff in Timelkam: 28-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Die Auseinandersetzung fand in einem Lokal statt.

Am 8. September 2024 gegen 1:15 Uhr kam es aus bisher ungeklärten Gründen vor einem Lokal in Timelkam zu diesen Vorfall zwischen einem 28-jährigen Georgier aus dem Bezirk Vöcklabruck, einem 30-Jährigen aus demselben Bezirk und zwei weiteren Personen. Als die Polizei eintraf, fanden sie zunächst nur den verletzten 28-Jährigen und eine Zeugin vor. Dank einer Videoaufzeichnung konnte jedoch eindeutig festgestellt werden, dass drei Personen auf den am Boden liegenden 28-Jährigen eingetreten sind.

Mehrere Verletzte

Der 28-Jährige, der schwere Verletzungen erlitt, wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere unbeteiligte Personen wurden ebenfalls verletzt und von der Rettung versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen und Befragungen laufen weiter.