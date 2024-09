Nach Absage der ersten HLW-Klasse: Bildungsdirektion präsentiert Lösung

Die Aufruhr im Gailtal war groß. Zwei Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs wurde den Eltern und Schülern zunächst mitgeteilt, dass es heuer keine gemeinsame erste HLW-Klasse (3- und 5-Jährige) geben würde. Der Grund: Einige Eltern hatten ihre Kinder kurzfristig wieder abgemeldet und zu anderen Schulen gewechselt. Die Mindestanzahl für die gemeinsame 1. Klasse der 3- und 5-jährigen HLW konnte also nicht erreicht werden. Mehr dazu liest du hier: Erste HLW-Klasse in Hermagor wurde zwei Tage vor Schulbeginn abgesagt.

Klassen-Absage sorgte für Wirbel

Für die kurzfristige Absage hagelte es scharfe Kritik. „Mir tun die Kinder sehr leid. Es ist wirklich schade, weil die HLW eine tolle Bildungseinrichtung ist. Es fehlen ohnehin überall Fachkräfte, besonders im Tourismus und unsere Region lebt davon“, sagte Beispiel Barbara Plunger (FPÖ-Bezirksparteiobfrau) am Samstag im Gespräch mit 5 Minuten. Werner Wölbitsch, Leiter des BSC in Hermagor beruhigte hingegen: „Die Eltern wurden zu der Situation beraten und reagierten in den persönlichen Gesprächen großteils sehr verständnisvoll. Einige haben bereits neue Plätze.“ Manche Kinder hätten sich spontan für das BRG in Hermagor entschieden und einige für die einjährige Wirtschaftsfachschule. Auch ÖVP-Nationalrat Gabriel Obernosterer bekam von dem Fall sofort Wind und erklärte gegenüber 5 Minuten, sich sofort eingeschalten zu haben. „Ich hab von der drohenden Absage erfahren und sofort mit dem Bildungsministerium Kontakt aufgenommen. Dort wusste man ja von nix.“

Nach Absage: Erste HLW-Klasse kommt jetzt doch zustande

Jetzt wendete sich das Blatt allerdings. Nachdem 5 Minuten exklusiv berichtete, konnte nun doch kurzfristig eine Lösung für die Schüler gefunden werden. Man habe an einer nachhaltigen Lösung gearbeitet, um den Schulstandort der Berufsbildenden Höheren Schule (BHS) in der Region Hermagor zu sichern, heißt es am Sonntag in einem Statement auf der Webseite der Schule. „Als Ergebnis unserer Arbeit wurde heute Sonntag folgende Entscheidung getroffen: Mit Schulbeginn startet eine erste Klasse der 5-jährigen Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, und dies in schulstufenübergreifender und schulautonomer Form. Die 3-jährige Variante, die bereits seit zwei Jahren nicht mehr angeboten wurde, wird hingegen nicht wieder aufgenommen. Mit dieser Entscheidung bleibt die Berufsbildende Höhere Schule in Hermagor erhalten und wird gleichzeitig zukunftssicher gemacht“, so Bildungsdirektorin Isabella Penz. Die einjährige Wirtschaftsfachschule bleibt, wie berichtet, ebenfalls bestehen.

