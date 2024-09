Jessy und Struppi: Zwei Fellnasen auf der Suche nach Liebe

Veröffentlicht am 8. September 2024, 15:56 / ©©TiKo

Im Tierheim warten viele Tiere auf ein neues Zuhause, aber zwei von ihnen, Jessy und Struppi, wollen sich heute vorstellen.

Jessy: Ein Hund mit Herz

Jessy, eine etwa 11-jährige Hündin, ist kastriert und liebt es, mit Such- und Denkspielen beschäftigt zu werden. Sie genießt gemütliche Spaziergänge und kuschelt gerne. Für Jessy wird ein ruhiges, liebevolles Zuhause gesucht, in dem sie ihren Lebensabend in vollen Zügen genießen kann.

©©TiKo Jessy freut sich schon auf ihr neues Zuhause.

Struppi: Eine Katze mit Charakter

Struppi, eine etwa 15-jährige Katze, ist ebenfalls kastriert und hat eine sanfte, zurückhaltende Art. Anfangs ist sie etwas ängstlich und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Aber sobald sie sich eingewöhnt hat, holt sie sich ihre Streicheleinheiten gerne selbst ab. Aufgrund ihres Alters benötigt Struppi besondere Pflege, und sie sehnt sich nach einem ruhigen, liebevollen Zuhause, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen kann.

©©TiKo Struppi würde sich ein ruhiges Zuhause wünschen.