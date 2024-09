Schnee kommt in Österreich: Meteorologen sagen wo, es schneien wird

In höheren Lagen könnte es in Österreich von Donnerstag bis Freitag Schnee geben.

Zuerst ist sehr viel Regen und dann ein Temperaturabsturz zu erwarten. Die Österreichische Umweltzentrale beschreibt brandaktuell wann und wo es mit dem Schnee in Österreich los geht: Ab Donnerstag bis Freitag und oberhalb von 1000 bis 1400 Metern. Vor allem „im Hochgebirge mehr als ein Meter Neuschnee“, glaubt der Wetterdienst. Voraussichtlich sind es Teile Kärntens, der Steiermark, Tirol und Salzburg. Auf dieser Karte sieht man, wo es in höheren Lagen schneien könnte:

GeoSphere: „Schnee ab Donnerstag“

„Mit Tiefdruckeinfluss in ganz Mitteleuropa verbleibt der Ostalpenraum in der westlichen, zunehmend kühleren Strömung. Damit ist es verbreitet stark bewölkt, überwiegend auch bedeckt und regnerisch. Durch die Überströmung des Alpenbogens intensiviert sich gleichzeitig ein Tiefzentrum über Oberitalien, das tagsüber einen Niederschlagsschwerpunkt auf Alpensüdseite entstehen lässt, der hier auch in Österreich recht ergiebige Regenmengen bringt. Von Nordwesten her beginnt dabei auch die Schneefallgrenze bis zum Abend auf deutlich unter 2000 Meter auf mittlere Höhenlagen abzusinken“, heißt es bei der GeoSphere. Zumindest was den Donnerstag angeht. Für Freitag gibt es von der GeoSphere noch keine Schnee-Vorhersage.

Wadsack: Schnee gibt es in Österreich bis auf 1.100 Metern Höhe

Wo wird in Österreich Schnee fallen? Auf 1100 Metern, denn zuversichtlich, dass der Schnee weiter herunter reicht, zeigt sich Marcus Wadsak, ORF-Meterologe und erklärt auf Social Media: „Nur zur Sicherheit mal die Schneefallgrenze für Freitag, ich sehe 1100 Meter.“

Zuerst wird es nass und kalt

Wie berichtet, erleben wir heute, Sonntag, den letzten Spätsommertag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad in weiten Teilen Österreichs. Schon am Nachmittag sorgt jedoch ein Adriatief für einen Wetterumschwung. Mit heftigen Regenschauern und Gewittern ist zu rechnen. Betroffen sind vor allem Oberkärnten und Osttirol. „Ausläufer können jedoch auch die Steiermark treffen“, wie Hannes Rieder, Meteorologe von Geosphere Austria, gegenüber 5 Minuten betont. Mehr dazu hier: Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen in Kärnten. Auch Unwettergeschehen oder Überflutungen sind möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 16:51 Uhr aktualisiert