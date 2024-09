Über 100 Einsatzkräfte: Feuerwehr trainiert gegen Waldbrände in Kärnten

Feuerwehrkräfte im Einsatz bei der Waldbrandübung in Kötschach-Mauthen: Ein Training für den Ernstfall.

Feuerwehrkräfte im Einsatz bei der Waldbrandübung in Kötschach-Mauthen: Ein Training für den Ernstfall.

Veröffentlicht am 8. September 2024, 17:34 / ©KLFV KAT-Zug 1

Am Samstag, dem 7. September 2024, fand in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, eine großangelegte Waldbrandübung statt. Organisiert vom Katastrophenhilfszug 1 (KAT-Zug 1) des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes, diente die Übung der Vorbereitung auf mögliche Vegetationsbrände in der Region.

©KLFV KAT-Zug 1 | Effektive Brandbekämpfung: Feuerwehrleute löschen als Übung den Wald mit Wasser. ©KLFV KAT-Zug 1 | Herausforderung am Berg: Übungseinsatz in Kötschach-Mauthen gegen Waldbrände. ©KLFV KAT-Zug 1 | Sicherheit zuerst: Warnschild bei der Großübung in Kötschach-Mauthen.

Ein anspruchsvolles Szenario

Das Übungsszenario war ein bereits seit mehreren Tagen tobender Waldbrand im Bereich der Mauthner Alm, auf etwa 1.200 Metern Seehöhe. Die Feuerwehreinheiten aus den Bezirken Hermagor, Villach-Land und Villach-Stadt, insgesamt 104 Einsatzkräfte mit 28 Fahrzeugen, wurden beauftragt, die örtlichen Kräfte bei der Bekämpfung des Bodenbrandes zu unterstützen und eine Sprinkleranlage zur Brandbekämpfung aufzubauen.

Wasser marsch: Eine logistische Herausforderung

Eine der größten Herausforderungen war die Wasserversorgung: Eine über drei Kilometer lange Schlauchleitung wurde vom Valentinbach bis zum Gasthof Lamprechtbauer verlegt, um das benötigte Löschwasser auf den Berg zu transportieren. Dabei mussten über 100 Höhenmeter überwunden werden. Ein weiterer Abschnitt des Transports erfolgte im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen über einen Schotterweg, um das Wasser schließlich in einem Löschwasserbuffer für die Einsatzkräfte bereitzustellen.

©KLFV KAT-Zug 1 Kostbares Nass: Löschwasser wird direkt aus dem Valentinbach für die Übung entnommen.

Teamarbeit in schwierigen Gelände

Besonders im unwegsamen Gelände zeigte sich die Bedeutung von Teamarbeit: Ein MRAS-Trupp (Menschenrettung und Absturzsicherung) trainierte gemeinsam mit einem Feuerwehrarzt und Feuerwehrsanitätern die Rettung von Kameraden aus gefährlichen Situationen. Diese Übungseinheit war entscheidend, um die Sicherheit der Einsatzkräfte auch in schwierigen Situationen zu gewährleisten.

Führungsunterstützung und Beobachtung

Um die Kommunikation zwischen dem KAT-Zug 1 und der örtlichen Einsatzleitung zu verbessern, wurde ein Bezirkseinsatzstab im Feuerwehrstützpunkt Kötschach-Mauthen eingerichtet. Als Übungsbeobachter machten sich Landesfeuerwehrkommandant (LFK) und Feuerwehrvizepräsident Rudolf Robin, Katastrophenhilfszug-Koordinator Libert Pekoll, Bezirksfeuerwehrkommandant (BFK) Herbert Zimmermann (Hermagor), KAT-Zug 1- Kommandant Manfred Brugger, BFK-Stv. Rudolf Kofler (Villach-Stadt), Bürgermeister Josef Zoppoth und Ortsstellenleiter Günther Themessl vom Roten Kreuz Kötschach-Mauthen ein Bild von den Leistungen der Feuerwehrleute.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 17:37 Uhr aktualisiert