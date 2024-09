Tödlicher Frontal-Crash: Motorradfahrer (72) verstarb an Unfallstelle

In Mariazell kam es am Sonntag zu einer tödlichen Kollision zwischen zwei Motorradfahrern. Ein 72-jähriger Mann verstarb.

Unfall-Tragädie in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark). Gegen 12 Uhr war ein 72 Jahre alter Motorradfahrer auf der B21 unterwegs. Gleichzeitig fuhren ein Ehepaar – eine Frau im Alter von 43 Jahren und ein Mann im Alter von 52 Jahren – auf ihren Motorrädern in entgegengesetzter Richtung. Der 72-Jährige verschätzte sich in einer Rechtskurve und kam mit seinem Motorrad auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Der 52-Jährige konnte noch mit dem Motorrad einlenken und ihm rechtzeitig ausweichen. Dies gelang seiner, hinter ihm fahrenden, Gattin allerdings nicht und so stießen die beiden Motorräder frontal zusammen.

72-Jähriger verstarb an Unfallstelle, 43-Jährige lebensbedrohlich verletzt

Beide Lenker wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert und stürzten auf die Fahrbahn. Von nachkommenden Straßenbenützern wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt und mit Erste Hilfe Maßnahmen bzw. Reanimation der beiden Unfalllenker bis zum Eintreffen des Notarztes begonnen. Der 72-Jährige Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle. Die 43-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Universitätsklinik St. Pölten eingeliefert. Eine Blutuntersuchung der Verunfallten auf Alkohol verlief negativ.

Zwei Tote bei Horror-Crash in der Obersteiermark

Erst am Samstag, 7. September, war es in der Steiermark zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, der zwei Menschenleben forderte. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 77-jähriger Autolenker aus dem Raum Leoben die Kontrolle über seinen Pkw. Auf der B117 im Ortsgebiet von St. Gallen (Liezen, Steiermark) kam der Mann von der Fahrbahn ab und fuhr in einer Linkskurve geradeaus in eine Hausmauer. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, indem sich auch die 75-jährige Gattin des Lenkers befand, und kam nach etwa 70 Meter zum Stillstand. Die beiden Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem verunfallten Fahrzeug befreit. Der Lenker wurde mittels Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen, wo er an seinen schweren Verletzungen verstarb. Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die B117 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Bei dem Einsatz waren vier Polizeistreifen, zwei Freiwillige Feuerwehren mit 30 Einsatzkräften, drei Rettungssanitäter und das Notarztteam des Rettungshubschraubers im Einsatz.

