Tradition: Das 22. Erntedankfest in Lind ob Velden findet bald statt

Die OGL Lind ob Velden lädt am Sonntag, den 22. September, zum 22. Erntedankfest ein, das mittlerweile eine feste Tradition in der Region geworden ist. Die Feierlichkeiten beginnen um 9.30 Uhr vor der Kirche in Lind ob Velden, wo die Segnung der Fahrzeuge und der Erntekrone stattfindet. Im Anschluss daran wird um 10.30 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst gefeiert, der die Gemeinschaft und Dankbarkeit für die Ernte des Jahres in den Mittelpunkt stellt.

Festliches Programm am Nachmittag

Nach dem Gottesdienst erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm auf dem Spiel- und Sportplatz in Lind ob Velden. Musikalische Beiträge des MGV Lind ob Velden und des Musikvereins Velden sorgen für eine festliche Stimmung, während die Kindervolkstanzgruppe Villach und die Line Dancer der Frauentrachtengruppe Villach mit traditionellen und modernen Tänzen begeistern. Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: Der Kindergarten sowie die Volksschule Lind ob Velden präsentieren sich mit eigenen Beiträgen, und der Jailhouse Rock’n’Roll Club Villach sorgt für zusätzliche Stimmung.

Der Große Glückshafen als Highlight

Ein besonderes Highlight des Tages ist der „Große Glückshafen“, bei dem die Besucher die Chance auf attraktive Preise haben. Neben den kulturellen und musikalischen Darbietungen bietet das Fest eine ideale Gelegenheit, um sich bei regionalen Köstlichkeiten und Getränken zu stärken und die herbstliche Atmosphäre in geselliger Runde zu genießen.