Tödliche Unfall-Tragödie auf Rosegger Straße: „Ich saß im Unfallauto“

Die Unfall-Tragödie auf der Rosegger Straße überschattete die diesjährige European Bike Week. Bei einer Frontalkollision mit einem Auto sind dort am Freitagabend ein 63-jähriger Motorradfahrer und seine Frau ums Leben gekommen – 5 Minuten berichtete. „Es ging alles ganz schnell“, erzählt Alex*. Er war der Beifahrer, der zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seinem Großvater im anderen Unfallfahrzeug saß. „Plötzlich gab es einen Knall!“

Motorrad krachte auf Rosegger Straße in Gegenverkehr

Wie bereits bekannt, touchierte der Motorradfahrer im Freilandgebiet von St. Martin aus bislang unbekannter Ursache den entgegenkommenden Wagen und kam in der Folge zu Sturz. „Ich bin sofort aus dem Auto gesprungen und habe dann gesehen, was passiert ist“, schildert Alex weiter. Als Erstes habe er bemerkt, dass die Fahrerseite des Autos eingedrückt war. „Mein Großvater kam deshalb nicht aus dem Auto. Ich habe versucht ihm zu helfen und gleichzeitig den Notruf gewählt.“ Danach sah er einen riesigen Scherbenhaufen und die Harley, vor der zwei Personen lagen.

„Habe mein menschenmöglichstes getan“

„Es war ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Dennoch habe ich versucht einen klaren Kopf zu bewahren und mein menschenmöglichstes zu tun, um Erste Hilfe zu leisten“, erzählt er zwei Tage später sichtlich mitgenommen. Unterstützung bekam er von nachfolgenden Fahrzeuglenkern. „Einem von ihnen habe ich ein Beatmungstuch aus seiner Vespa gebracht.“ Dazu musste der Kärntner die Unfallstelle queren. „Mir war extrem mulmig zumute da durchzugehen, aber es war notwendig. Viel mehr kann man in so einer Situation nämlich nicht anbieten, außer seine eigene Hilfe.“

Harley-Fahrer tödlich verunglückt

Die Biker hatten jedoch schwerste Verletzungen erlitten und sind trotz aller Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle verstorben. Auf Social Media wurden via Kommentare Schuldzuweisungen kommentiert, ohne überhaupt zu wissen, wie es zum Unfall kommt. Dazu hat niemand ein Recht. Die Angehörigen müssen durch eine schreckliche Trauer, aber auch der Autolenker mit Beifahrer wird lange damit zu kämpfen haben. „Ich wünsche dem Sohn mein aufrichtiges Beileid. Ich kann nicht in Worte fassen, wie es ihm damit gehen muss“, sagt Alex und schärft damit das Bewusstsein generell in der Gesellschaft. Auch er versuche noch, sich zu sammeln. Die Bilder werden ihm wohl ewig im Kopf bleiben.

*Name wurde von der Redaktion geändert.

