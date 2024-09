Kunsthaus Graz: Klang- und Videokomposition macht auf Klimawandel aufmerksam

Bill Fontana (*1947, lebt in San Francisco) verwendet seit den späten 60er-Jahren Klang als skulpturales Medium. Er hat seither über 50 Klangskulpturen und 20 zum Teil interkontinentale Radioskulpturen geschaffen. Er hat eine Reihe von Stipendien und Auszeichnungen erhalten, z. B. von der Guggenheim Foundation, vom National Endowment for the Arts, vom DAAD, Berlin, oder der Japan U.S. Friendship Commission. Seine Arbeiten sind in vielen Museen installiert worden, darunter dem Whitney Museum of American Art, dem San Francisco Museum of Modern Art, dem Museum Ludwig, Köln etc.

In Österreich wurde Fontana durch seine im öffentlichen städtischen Raum wie auch im Radio realisierten Live-Klangskulpturen Sonic Projections from Schloßberg (Graz, 1988) und LANDSCAPE SOUNDINGS / KLANGLANDSCHFTEN (Wien, 1990) sowie durch die CD LANDSCAPE SOUNDINGS / KLANGLANDSCHFTEN bekannt. Im Sommer 1994 hat Bill Fontana in Paris am Arc de Triomphe die Live-Klangskulptur SOUND IS-LAND und in Hall in Tirol SIMULTANEOUS RESONANCES installiert.