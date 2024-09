Unfall auf der B100: Zwei Motorradfahrer verletzt

Veröffentlicht am 8. September 2024, 19:08 / ©Pexels / Kelly

Am Sonntag, den 8. September 2024, gegen Vormittag, ereignete sich auf der B100 bei Oberdrauburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland fuhr in einer Kolonne, als er auf den vor ihm fahrenden 67-jährigen deutschen Motorradlenker auffuhr. Der ältere Fahrer hatte verkehrsbedingt bremsen müssen, was zur Kollision führte.

Große Verkehrsbehinderung auf der B100 nach schwerem Unfall

Durch den Zusammenstoß stürzten beide Fahrer. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt, während der 67-Jährige unbestimmte Verletzungen erlitt. Der schwer verletzte Fahrer wurde von einem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Der andere Verletzte wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. Aufgrund der Unfallaufnahme und der notwendigen Versorgung der Verletzten war die B100 an der Unfallstelle zwischen 10.40 Uhr und 11.55 Uhr vollständig gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 19:17 Uhr aktualisiert