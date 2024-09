Gegen Leitschiene geprallt: 20-Jährige bei Motorradunfall verletzt

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.

Veröffentlicht am 8. September 2024, 19:11 / ©5 Minuten

Eine 20 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land kam am Sonntagnachmittag mit ihrem Motorrad auf der B 82 im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel in einer Kurve zu Sturz und prallte gegen eine Leitschiene. Dabei wurde sie unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.