Carinthischer Sommer: Ein literarischer Abend mit Musik und Poesie

Der Kulturhof Villach öffnet am 13. September erneut seine Türen für eine besondere Veranstaltung, die Literatur- und Musikliebhaber gleichermaßen begeistern wird. Unter dem Titel „Carinthischer Sommer nachgelesen“ findet ein Abend statt, der ganz im Zeichen neuer literarischer Werke steht. Diese Werke wurden im Rahmen des Carinthischen Sommers von renommierten Autorinnen und Autoren wie Anna Baar, Milena Michiko Flašar, Sabine Gruber und Maja Haderlap verfasst, um sich mit dem Thema „Freiheit“ auseinanderzusetzen.

Eine literarische Reise

Die Texte, die an diesem Abend von der Intendantin Nadja Kayali sowie einigen der Schriftsteller*innen selbst vorgetragen werden, bieten einen tiefen Einblick in das vielfältige Verständnis von Freiheit und setzen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit diesem universellen Thema auseinander. Ob nachdenklich, poetisch oder provokant – die Werke versprechen eine spannende literarische Reise. Musikalisch untermalt wird der Abend von dem talentierten Jazz-Gitarren-Duo Johannes Matti und Florian Olsacher, die mit ihren Klängen die Atmosphäre im Kulturhof Villach bereichern werden. Gemeinsam mit den vorgelesenen Texten entsteht so ein einzigartiges Zusammenspiel von Wort und Musik, das den Abend zu einem besonderen Erlebnis macht.

Freiheit der Kunst im Kulturhof Villach

Für alle, die an diesem besonderen Event teilnehmen möchten, startet die Veranstaltung um 20 Uhr in der Lederergasse 15 in Villach. Der Kulturhof Villach bietet mit dieser Veranstaltung einmal mehr eine Plattform für künstlerische und kulturelle Vielfalt und lädt dazu ein, die Freiheit der Kunst in all ihren Facetten zu genießen.