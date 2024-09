Frontalcrash in Salzburg: Feuerwehr rettet Schwerverletzte aus Auto

Veröffentlicht am 8. September 2024, 20:41 / ©BSBÖ OVI Keidel Thomas

Am Sonntag, den 08. September 2024, wurden die Einsatzkräfte der Hauptwache Tamsweg und des Löschzugs Sauerfeld gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B96, kurz nach dem Ortsteil Penk, gerufen.

©BSBÖ OVI Keidel Thomas Feuerwehrkräfte im intensiven Einsatz: Hydraulisches Rettungsgerät im Einsatz, um eine schwerverletzte Person nach einem Frontalzusammenstoß auf der B96 zu befreien.

Eingeklemmte Person: Feuerwehr startet Rettungsaktion mit schwerem Gerät

Beim Eintreffen am Unfallort stellte der Einsatzleiter, Ortsfeuerwehrkommandant ABI Patrick Bacher, eine ernste Lage fest: Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen, zwei Personen konnten bereits durch das Rote Kreuz aus den Fahrzeugen befreit werden. Eine weitere Person war jedoch schwerstverletzt und befand sich noch eingeklemmt in einem der Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte reagierten sofort. Zuerst wurde ein umfassender Brandschutz sichergestellt und ein Hubschrauberlandeplatz für den herannahenden Notarzthubschrauber vorbereitet. In enger Zusammenarbeit mit dem Notarzt begann die Feuerwehr mit der komplizierten Rettungsaktion. Um die schwerverletzte Person aus dem Fahrzeug zu befreien, wurde mit hydraulischem Rettungsgerät eine großflächige Öffnung geschaffen. Dabei mussten zwei Türen sowie die B-Säule des Fahrzeugs entfernt werden.

Vollständige Sperrung der B96

Parallel dazu unterstützten weitere Feuerwehrkräfte das Rote Kreuz und sperrten die B96 vollständig ab, um eine sichere Unfallstelle zu gewährleisten. Nachdem die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen waren, wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Die B96 blieb während der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Schließlich reinigten die Feuerwehrleute die Fahrbahn von Trümmern und ausgelaufenen Betriebsstoffen, bevor der Einsatz um 19.45 Uhr beendet wurde. Neben der Feuerwehr Tamsweg und dem Löschzug Sauerfeld waren auch das Rote Kreuz mit einem Großaufgebot, der Notarzthubschrauber sowie die Polizei mit zwei Streifen im Einsatz.