Herzinfarkt beim Schwimmen: Grazer verstarb im Urlaub

Am Samstag ereignete sich in Grado (Italien) ein tragischer Vorfall. Wie die lokale Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtet, erlitt ein 84-jähriger Mann aus Graz beim Baden im Meer einen Herzinfarkt. Der Vorfall trug sich am sogenannten „Baby Beach“ zu, rund hunter Meter vom Ufer entfernt. Ein Passant bemerkte den medizinischen Notfall und alarmierte die Einsatzkräfte.

Steirer verstarb nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Der Mann wurde von Bademeistern aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht. Am Strand wurde der 84-Jährige von den Einsatzkräften reanimiert und anschließend von der Rettung ins Krankenhaus transportiert. Am Nachmittag dann die traurige Nachricht: Der Steirer verstarb an den Folgen des medizinischen Notfalls im Krankenhaus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 21:08 Uhr aktualisiert