E-Scooter-Unfall in Spittal: Kind (10) schwer verletzt, Fahrer alkoholisiert

Am Sonntagnachmittag, den 8. September 2024, ereignete sich auf einer Gemeindestraße in Greifenburg ein schwerer Verkehrsunfall, als ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau einen E-Scooter steuerte. Vor ihm auf dem Trittbrett des Scooters stand ein 10-jähriges Kind, als der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

Kind schwer verletzt ins Klinikum gebracht

Durch den Sturz wurde das Kind schwer verletzt und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen. Die genauen Umstände des Unfalls wurden von der Polizei vor Ort untersucht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab, dass der 40-jährige Lenker des E-Scooters unter Alkoholeinfluss stand.