Neue Buslinie verbindet Donaustadt und Floridsdorf  

Sie sorgen für eine wichtige Tangentialverbindung zwischen den Bezirken mit Anschluss an die U1. An der Station Aderklaaer Straße können die Fahrgäste in die U-Bahn umsteigen und gelangen so schnell in die Innenstadt und wieder retour. Im Zuge der weiteren Stadtentwicklung sind zudem Verlängerungen dieser Linie bis zur U1-Station Kagran sowie zur U2-Station Aspern Nord vorgesehen. Öffi-Stadtrat Peter Hanke: „Mir ist es wichtig, allen Wiener*innen das bestmögliche Öffi-Angebot zu bieten. Sowohl im Zentrum als auch in den Flächenbezirken. Mit der neuen Bustangente haben wir eine neue Öffi-Verbindung geschaffen, die die Menschen im 21. und 22. Bezirk noch näher zusammen, vor allem aber umweltfreundlich an ihr Ziel bringt wird.“

Weitere Neuerungen

Durch die neue Bustangente ergeben sich auch weitere Optimierungen: Die Linie 29B übernimmt große Teile der bisherigen Strecke des 28A zwischen den U-Bahn-Stationen Floridsdorf (U6) und Großfeldsiedung (U1). Die Buslinie 29A wird neu organisiert und eng mit der Linie 29B abgestimmt. Die beiden Buslinien werden darüber hinaus mit modernen Gelenkbussen geführt, um die neuen Stadtentwicklungsgebiete bestmöglich zu versorgen.