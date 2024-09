Hund biss Mann in den Oberarm: 70-Jähriger schwer verletzt

Als der American Akita-Rüde wieder in die Wohnung zurücklief, attackierte er plötzlich den 70-Jährigen, indem er ihm in den Oberarm biss.

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Perg gab ihren dreijährigen Hund zur Aufsicht für die Zeit zwischen dem 7. September und 8. September 2024 bei ihren Eltern ab. Am Morgen des 8. September 2024 ließ der mit der Aufsicht des Hundes betraute 70-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung den Hund in den Garten. Als der American Akita-Rüde wieder in die Wohnung zurücklief, attackierte er plötzlich den 70-Jährigen, indem er ihm in den Oberarm biss. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, weshalb ihn die Rettung ins Krankenhaus einlieferte und er folglich in ein weiteres Krankenhaus geflogen werden musste.