KAC kämpft tapfer, verliert aber gegen Färjestad mit 2:6

Der EC-KAC traf am Sonntagnachmittag im Rahmen der Champions Hockey League auswärts auf den schwedischen Spitzenklub Färjestad Karlstad. Die Gastgeber legten von Anfang an ein hohes Tempo vor und setzten die Klagenfurter stark unter Druck. Bereits im ersten Drittel gerieten die Rotjacken durch mehrere Powerplay-Tore der Schweden mit 1:3 in Rückstand.

Kampfgeist ab dem zweiten Drittel

Im zweiten Drittel fand der EC-KAC besser ins Spiel und konnte sich gegen das Tempo der Gastgeber behaupten. Trotz einer besseren Defensivleistung und einer guten Taktik musste das Team ein weiteres Gegentor hinnehmen. Head Coach Kirk Furey zeigte sich jedoch zufrieden mit der verbesserten Leistung seiner Mannschaft in dieser Phase. Im letzten Drittel konnte Färjestad Karlstad seine Führung weiter ausbauen und erzielte zwei weitere Tore. Senna Peeters gelang es zwar, mit einem Alleingang den zweiten Treffer für den EC-KAC zu erzielen, doch die Aufholjagd kam zu spät. Die Klagenfurter beenden das Spiel mit einer 2:6-Niederlage, blicken jedoch optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

©rolli_tuning | Hartes Spiel gegen Färjestad: Trotz 2:6-Niederlage zeigt der KAC Kampfgeist.

Vielversprechende Ansätze trotz Niederlage

Head Coach Kirk Furey zeigte sich nach dem Spiel trotz der Niederlage zuversichtlich. „Es war natürlich ein hartes Spiel gegen einen Gegner auf sehr hohem Niveau. Im ersten Drittel haben wir nicht mit der Geschwindigkeit mithalten können, dazu kam das sehr gute Powerplay von Färjestad, damit lagen wir im Rückstand. Ab dem zweiten Abschnitt waren wir dann aber sehr gut im Zweikampfverhalten, das ist etwas, auf dem wir sicherlich aufbauen können.“ Nach der Rückkehr aus Schweden bereitet sich der EC-KAC nun auf die nächsten beiden Heimspiele in der Champions Hockey League vor. Besonders das Duell gegen Fribourg, das am Donnerstag in Klagenfurt stattfindet, wird eine wichtige Gelegenheit sein, vor heimischem Publikum Stärke zu zeigen und in der europäischen Liga zu bestehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.09.2024 um 21:58 Uhr aktualisiert