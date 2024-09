Regen bringt Abkühlung: So wird das Wetter am Montag in der Steiermark

Der Montag bringt eine nachhaltige Wetterumstellung. „In der Früh regnet es in der Steiermark recht verbreitet, teilweise schüttet es mit eingelagerten Gewittern“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Im Laufe des Vormittages soll der Regen in der westlichen Obersteiermark dann weniger werden, am Nachmittag auch in den übrigen Landesteilen. Stellenweise kommt auch die Sonne zum Vorschein. Das Wetter sorgt für eine ziemliche Abkühlung, die Temperatur kommt über 16 bis 21 Grad nicht hinaus.