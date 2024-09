Der Montag bringt Regen und kühle Temperaturen nach Österreich

Dichte Wolken und Regen prägen den Montagmorgen in Österreich, bevor am Nachmittag die Sonne zurückkehrt.

Der Montag startet in ganz Österreich mit unbeständigem Wetter. Eine Kaltfront zieht langsam über das Land und sorgt für dichte Wolken und gebietsweise Regen. Besonders am Morgen und Vormittag kann es zu schauerartigen Niederschlägen kommen, die vielerorts für nasses Wetter sorgen. Wer früh unterwegs ist, sollte sich also auf regnerische Bedingungen einstellen.

Auflockerungen am Nachmittag

Im Laufe des Tages zieht das Regengebiet allmählich Richtung Osten ab. Dadurch lockern die Wolken in weiten Teilen des Landes auf, und die Sonne kann sich stellenweise wieder zeigen. Insbesondere in den östlichen Regionen besteht eine gute Chance, am Nachmittag einige sonnige Stunden zu erleben. An der Alpennordseite bleibt es jedoch weiterhin wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern. Die Temperaturen bleiben am Montag eher kühl. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad, während die Tageshöchstwerte nur noch 16 bis 21 Grad erreichen. Zusätzlich frischt der Wind aus westlichen Richtungen mäßig bis lebhaft auf, was das kühle Wetter noch verstärkt.