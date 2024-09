Regenschauer und Gewitter: So wird das Wetter am Montag

Der Montag in Kärnten bringt wechselhaftes Wetter: Von starken Regenschauern und Gewittern am Vormittag bis zu sonnigen Abschnitten am Nachmittag. Kärnten Wetterprognose

