Zeuge fotografiert Messer-Attacke: Ermittlungen laufen

Am Samstagabend, dem 7. September, gegen 20.15 Uhr, ging ein 55-jähriger Ukrainer mit einem Messer auf seinen 46-jährigen Landsmann los und verletzte ihn schwer. Der Vorfall ereignete sich am Rastplatz Ansfelden-Süd, in Linz-Land. Ein Zeuge fotografierte die Auseinandersetzung – was dazu beitrug, dass der 55-Jährige auch eindeutig als Beschuldigter identifiziert wurde. Mehr dazu in: Blutige Messerattacke am Rastplatz: 55-Jähriger greift 46-Jährigen an.

Tatwaffe sichergestellt

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt, konnte die Tatwaffe, ein Küchenmesser, mittlerweile sichergestellt werden. Der Grund für den Streit ist aber weiterhin unbekannt, sichtlich betrunken waren die beiden jedenfalls. „Nach den ersten Einvernahmen und Ermittlungen zeigten sich als Grund für die Auseinandersetzung und der Entstehung der Verletzungen unterschiedliche Angaben der Beteiligten“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich dazu. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der Messer-Angreifer in die Justizanstalt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2024 um 07:11 Uhr aktualisiert