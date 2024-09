Zwei Tote: Männer kamen bei Biker-Unfall ums Leben

In Oberösterreich kam es zu einem tödlichen Motorrad-Unfall.

Veröffentlicht am 9. September 2024, 07:10 / ©pixabay.com

Nur einige Tage zuvor endete ein Motorrad-Unfall in Kärnten für zwei Personen tödlich. Bei den Verunglückten handelte es sich um einen 63-jährigen Burgenländer und seine gleichaltrige Beifahrerin. Mehr dazu in: Unfall-Tragödie: Zwei tote Biker nach Frontalcrash mit Auto. Am Sonntagabend, dem 8. September, kurz nach 19 Uhr spielte sich im Gemeindegebiet von Bad Mühllacken, Bezirk Urfahr-Umgebung (OÖ) Ähnliches ab.

Tödlicher Motorrad-Unfall in Oberösterreich

Der 43-jährige Lenker aus Oberösterreich hatte auf der B132 Mühllackener Straße die Kontrolle über sein Motorrad verloren, stürzte und schlitterte entlang der Fahrbahn weiter. Am Sozius befand sich ein 37-jähriger Oberösterreicher. Beide Männer prallten gegen die Leitplanke und erlitten tödliche Verletzungen. Sämtliche Reanimationsversuche des Notarztes waren erfolglos, sie verstarben noch an Ort und Stelle.