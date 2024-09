Für 1 Euro täglich: Wiener Öffi-Jahreskarte bleibt

Ein Klimaschutzgesetz für Österreich lässt auf sich warten. Wien macht nun einen ersten Schritt. Noch heuer will die Bundeshauptstadt als erstes Bundesland ein eigenes Klimaschutzgesetz beschließen. Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) dazu auf X (vormals Twitter): „Mit dem Wiener Klimafahrplan, der Sonnenstromoffensive, dem Klimabudget oder dem Klimarat zeigen wir in Wien schon lange vor, wie Klimaschutz geht. Mit dem Klimagesetz werden wir dem Klimaschutz einen rechtlichen und verbindlichen Rahmen geben.“

Mit dem Wiener Klimafahrplan, der Sonnenstromoffensive, dem Klimabudget oder dem Klimarat zeigen wir in Wien schon lange vor, wie #Klimaschutz geht. Mit dem Klimagesetz werden wir dem Klimaschutz und der Kreislaufwirtschaft einen rechtlichen und verbindlichen Rahmen geben. — Michael Ludwig (@BgmLudwig) September 8, 2024

365 Euro-Ticket bleibt

Ein weiteres Versprechen des Bürgermeisters ließ die Wiener aufhorchen: „In Zeiten der Teuerung ist es wichtig, die Wienerinnen und Wiener zu entlasten. Deshalb bleibt der Preis des 365 Euro-Ticket der Wiener Linien 2025 und 2026 sicher bestehen! Denn soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz haben für uns in Wien oberste Priorität.“ Somit können die Bürger die öffentlichen Verkehrsmittel der Wiener Linien auch weiterhin ein ganzes Jahr für nur 1 Euro täglich nutzen. Damit hat Wien eine der günstigsten Jahreskarten europaweit. In Berlin kostet diese beispielsweise mindestens 860 Euro und in Amsterdam 1.000 Euro. Allein heuer hat die Stadt 860 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur investiert.